Usa, bimba muore in detenzione: immigrata denuncia le autorità

Una rifugiata guatemalteca ha fatto causa alle autorità americane accusandole di omicidio colposo per la morte della figlia di un anno e mezzo. La piccola Mariee , figlia della 20enne Yazmin Juarez , era morta dopo essere stata posta in detenzione dai servizi d'immigrazione Usa a marzo: "Coloro che dovevano garantire condizioni sanitarie sicure e un'assistenza medica adeguata a questa bimba non l'hanno fatto", ha detto il legale della donna.

Madre e figlia sono state fermate a marzo dalle guardie di confine mentre attraversavano il Rio Grande dal Messico, per poi essere trasferite in un centro di Dilley, in Texas. La piccola ha subìto una "morte dolorosa", ha sottolineato l'avvocato R. Stanton Jones: "Mariee Juarez è entrata a Dilley come bimba sana e venti giorni dopo ne è uscita con un'infezione respiratoria mortale".



Dopo il rilascio la bambina è stata trasferita in due diversi ospedali ed è morta il 10 maggio. Lo studio legale Arnold & Porter ha inviato una notifica per conto di Juarez a Eloy, un intermediario tra il governo federale e l'azienda privata che gestisce il centro di detenzione di Dilley.