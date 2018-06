Grecia, tragedia in un campo profughi: una bimba di 4 anni muore in una fogna

Una bimba di 4 anni di origine irachena è morta dopo essere caduta, per motivi da accertare, in una fogna in un campo profughi a Tebe, in Grecia, a nordovest di Atene. Secondo quanto riferiscono i media greci, le ricerche della piccola, iniziate lunedì sera, hanno portato al ritrovamento del corpo sul fondo di un condotto fognario che si trova in una zona recintata.