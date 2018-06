Scalpore negli Stati Uniti dopo un file audio registrato al confine con il Messico , dove in questi giorni l'amministrazione di Donald Trump sta attuando le nuove norme sulla stretta all'immigrazione. Nel materiale entrato in possesso dell'organizzazione no profit ProPublica e pubblicato su Youtube si sentono le grida e i pianti dei bambini messicani separati dai genitori nel tentativo di superare la frontiera texana. Tra i lamenti dei minori si sentono infatti alcuni agenti commentare: "Abbiamo un'orchestra qui".

Trump: "Non diventeremo un campo profughi" - Mentre divampa la polemica, il presidente Trump commenta: "Gli Stati Uniti non saranno un campo di accoglienza per migranti e non saranno un centro di detenzione per profughi. Vedete cosa sta accadendo in Europa, non possiamo permetterlo anche negli Usa". Il tycoon quindi non sembra voler fare passi indietro sul pugno duro verso i flussi dal Messico.