Usa, apre il fuoco in Maryland poi fugge: un morto e 3 feriti gravi

E' caccia all'uomo in Maryland, negli Usa, dove una persona è rimasta uccisa e tre gravemente ferite in due sparatorie avvenute a pochi minuti l'una dall'altra. La prima si è verificata in un parcheggio di Bethesda, sembra dopo una lite. La seconda, invece, all'esterno di un supermercato di Silver Spring. La vittima è una donna, mentre non si hanno notizie dell'uomo che ha aperto il fuoco. La polizia ha ordinato la chiusura delle scuole nella zona.