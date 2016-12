Usa: a gennaio nasce Gun Tv, canale dedicato alla vendita di armi

Sia ben chiaro che non è un pesce d'aprile anticipato: negli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio nasce Gun Tv , il primo canale per televendite di armi. Mentre da noi i canali di home shopping commercializzano diete miracolose o utensili da cucina, negli Stati Uniti si potranno comprare pistole, fucili, munizioni e divise varie con un semplice clic o con una telefonata a un numero verde. Niente di più facile: vedi, paghi e ricevi . Ma non a casa tua: nessun pony express busserà alla porta del cliente per recapitargli una calibro 9. La merce verrà infatti consegnata al negozio di armi più vicino all'abitazione del cliente: il venditore potrà fare le "verifiche del caso” e far firmare le autorizzazioni al futuro "cittadino americano armato e più sicuro".

Guai a storcere il naso con i 14 cadaveri di San Bernardino ancora caldi e con Obama che non sa che pesci pigliare sul movente della mattanza, indeciso tra terrorismo e lite per motivi di lavoro. Al britannico Guardian, Valerie Castle, che con il marito Doug Bornstein ha fondato il canale, parla di “opportunità per colmare una necessità, non per crearne una nuova. La maggior parte degli americani che possiedono oggi un'arma per sicurezza, per andare a caccia o per sparare agonisticamente è gente responsabile”.

Gun Tv avrebbe dovuto "sparare" i suoi primi colpi tra il Giorno del Ringraziamento e Natale, caso mai qualche americano avesse voluto regalare un revolver piuttosto che un AppleWatch o l'intramontabile maglione. Invece il segnale sarà irradiato in diretta via satellite e via cavo in ogni Stato tra poco più di un mese. Esiste già il palinsesto: all'inizio si va in onda dall'una di notte alle sette del mattino, sette notti su sette. Poi si punta ad arrivare alle 12 ore di programmazione giornaliera e, entro la fine dell'anno, si salirà a 24 ore



Sul sito del canale, un piccolo vademecum per i futuri telespettatori che sognano un grilletto facile. Ad ogni potenziale domanda una adeguata risposta. Ad esempio: cosa posso comprare? “Tutti i tipi di arma da fuoco, munizioni, prodotti per il tiro a volo o la caccia. Ogni prodotto è garantito, molti in esclusiva e con l'assistenza”. E poi tutte le dritte per il pagamento, la possibilità di parlare con l'esperto prima dell'acquisto, il massimale di spesa e di pezzi acquistabili, la privacy...



Il canale trasmetterà dalla California ma la sede legale è nel Delaware. La società produttrice si chiama… Social Responsability Network. Nel logo un proiettile taglia in due la scritta "Gun Tv – Shopping live, Tutto caricato". Esaustivo anche il video usato per lanciare la nuova iniziativa commerciale.



Nessuna menzione sulle 85 sparatorie che avvengono ogni giorno negli Stati Uniti e sulle 30mila vittime di armi da fuoco ogni anno.