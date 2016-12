Strage Usa, Obama: ignoriamo il motivo, indaga l'Fbi

"Non conosciamo ancora il perché di questo evento terribile". Lo ha detto Barack Obama sulla strage al centro disabili di San Bernardino, in California. "L'Fbi sta indagando", ha aggiunto il presidente americano. "Dobbiamo fare di più per prevenire le sparatorie e tutti dobbiamo fare qualcosa per rendere più difficile l'accesso alle armi", ha sottolineato.