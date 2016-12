Usa 2016, Trump: dopo le elezioni farò causa alle mie accusatrici

"Tutte le mie accusatrici dicono bugie e faremo causa a ognuna di queste bugiarde dopo le elezioni". Lo afferma Donald Trump nel corso di un comizio a Gettysburg, in Pennsylvania, riferendosi alle donne che sostengono di aver subito molestie da parte del candidato repubblicano. Il tycoon è poi passato ad attaccare Hillary Clinton: "Non corre contro di me, ma contro il cambiamento. Non dovevano permetterle di correre per la Casa Bianca".