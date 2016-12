Usa 2016, Trump: attenti a urne truccate, voto sarà come Brexit

"Teniamo gli occhi aperti in modo che non ci rubino le elezioni". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio a Wilkes-Barre, in Pennsylvania. Il tycoon ha poi messo in evidenza come l'8 novembre sara la "Brexit" degli Stati Uniti. Il riferimento è al fatto che nessuno, eccetto Trump, prevedeva una vittoria del "leave" al referendum.