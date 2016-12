Usa 2016, Trump ai repubblicani chiede unità: "Posso vincere"

Donald Trump, in vista delle presidenziali americane, invita il partito repubblicano all'unità e afferma: "Sono nella posizione migliore per battere Hillary Clinton". Il tycoon ritiene di poter vincere in Stati che nelle ultime elezioni hanno appoggiato il candidato democratico, come New York, Florida, Michigan e Pennsylvania "Dobbiamo essere uniti perché la strada per la presidenza è dura per i repubblicani", ribadisce.