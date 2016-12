Usa 2016, sondaggio: dopo dibattito Clinton avanti 3 punti su Trump

La candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, risulta in testa con il 43% delle preferenze in un sondaggio condotto per Fox News a partire da martedì, quindi dopo il dibattito televisivo tra i due contendenti, mentre Donald Trump è al 40%. Emerge dunque un lieve miglioramento per l'ex segretario di Stato che nel precedente sondaggio Fox News, condotto tra l'11 e il 14 settembre, guidava la corsa ma con soltanto un punto di vantaggio.