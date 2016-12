Usa 2016, Donald Trump accusa Bill Clinton di stupro

Si fa sempre più calda la campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca. Donald Trump ha parlato di "stupro" per indicare la cattiva condotta sessuale di Bill Clinton, accusandolo di aver "accarezzato e palpeggiato le donne contro la loro volontà". Immediata la risposta di Hillary Clinton, moglie di Bill e candidata alla nomination democratica, secondo la quale il tycoon "sta trascinando il popolo americano nel fango per il proprio tornaconto".