Usa 2016, Corte New York: ok accuse contro Trump per la sua università

Trump avviò il progetto nel 2005, ma lo chiuse nel 2010 cambiando il suo nome in "Trump Entrepeneur Initiative" dal momento che non aveva una licenza universitaria. Il centro offriva corsi su affari immobiliari e finanza con rette fino a 35mila dollari ed è stato oggetto di altre denunce in California, dove molti sostengono che l'offerta proposta dalla Trump university fosse piena di promesse vuote. Nelle ultime settimane il caso è stato utilizzato dagli altri aspiranti alla nomination repubblicana per attaccare Trump.