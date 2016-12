Usa 2016, Adele contro Trump

Adele ha detto "no" a Donald Trump. La cantante britannica ha infatti ribadito che non vuole che il candidato repubblicano alla presidenza americana utilizzi la sua popolare canzone "Rolling In The Deep" per promuovere la sua campagna elettorale. Trump, il cui slogan è "Rendiamo di nuovo grandi gli Stati Uniti", ha utilizzato il brano come sottofondo durante i diversi suoi comizi. "Adele non ha dato il permesso", ha detto la portavoce ai media britannici.