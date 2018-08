Uruguay, ex presidente "Pepe" Mujica annuncia dimissioni da Senato

L'ex presidente uruguaiano Josè "Pepe" Mujica ha annunciato che il 14 agosto lascerà il suo seggio al Senato, in un gesto che "è un abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee". In un'intervista televisiva Mujica di aver deciso di dimettersi invece di prendere una licenza "in vista di una serie di viaggi che devo intraprendere all'estero".