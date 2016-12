Ungheria, finito il muro con la Croazia Ma Zagabria riapre confine con Serbia

L'Ungheria ha annunciato di aver quasi completato la costruzione del muro al confine con la Croazia . "Budapest - ha spiegato il portavoce del governo - non vuole chiudere i confini, ma proteggere le frontiere dell'Ue". Bruxelles, intanto, annuncia "contatti" con le autorità ungheresi e slovene: Ungheria e Slovenia sono entrambi Paesi dell' area Schengen ma Budapest ha installato del filo spinato. La Croazia ha riaperto i confini con la Serbia.

Serbia, code di camion alla frontiera - E' arrivata a superare i 17 chilometri la fila, in territorio serbo, dei camion in attesa al valico di Batrovci-Bajakovo, alla frontiera serbo-croata, dopo i divieti reciproci sugli ingressi decisi, negli ultimi mesi, da Belgrado e Zagabria impegnate in un dura disputa e accuse incrociate sull'emergenza migranti.



Croazia riapre il confine con la Serbia - La Croazia, da parte sua, ha deciso la riapertura del confine con la Serbia. Il confine è ora aperto "a tutto il traffico senza restrizioni", ha annunciato la polizia.



Serbia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina hanno poi fatto sapere che se il blocco alle frontiere proseguirà - sono chiusi anche altri sette valichi di frontiera serbo-croata, di minore importanza - verrà chiesta una riunione urgente della Cefta, l'Accordo di libero scambio fra i Paesi dell'Europa centrale, a causa degli ingenti Danni economici provocati dalla paralisi nella circolazione dei mezzi pesanti.