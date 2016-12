Ungheria, muro anche con Croazia: migranti "sospesi" e bloccati al confine

L'Ungheria ha cominciato a costruire una barriera lungo il confine con la Croazia per far fronte al flusso dei migranti: lo riporta Sky news in un tweet citando il premier ungherese Viktor Orban. Sempre il governo di Budapest per fermare i profughi aveva già istituito un muro al confine con la Serbia. Decisione questa che ha trovato numerosi partner europei in disaccordo.