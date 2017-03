Un americano rivendica il trono della Regina Elisabetta

Nell'annuncio l'uomo spiega per filo e per segno il suo albero genealogico e la sua discendenza "legalmente documentata sin dal terzo secolo in Gran Bretagna". Evans sostiene di essere parente di Cunedda Wledig, che è stata una figura importante nella fondazione del Regno di Galles. Mr Evans quindi rivendica di essere il legittimo discendente del re del Galles e che tale linea di successione se percorsa fino in fonda porta dritto, dritto alla Corona della Gran Bretagna. In allegato, una fitta documentazione che attesterebbe quanto asserito dall'uomo.



Tabloid scatenati. Si consumerebbe in questo modo una vendetta troppo a lungo attesa dal principe Carlo, eterno secondo, che così non lascerebbe lo scettro a un Windsor, ma un cowboy. Per il momento solo chiacchiere da pub, ma Mr Evans non demorde e fa sapere che entro un mese assumerà ufficialmente il titolo di re d'Inghlterra e del Galles con tanto di ricchi possedimenti al seguito. Ma Elisabetta può dormire sonni tranquilli. Il cowboy del Colorado dice di rispettarla molto e che finché la sovrana sarà in vita, lui non reclamerà lo scettro. Poi verrà il suo turno e a questo punto, dice, sarà pronto a rendere la Gran Bretagna, great again, di nuovo grande. Ah, forse abbiamo capito a chi Mr Evans si è ispirato.