Ue, Europarlamento apre procedura contro Ungheria: rischio sanzioni

La commissione Libertà civili del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede agli Stati membri di attivare la procedura di sanzioni contro l'Ungheria, accusata di violazioni dello Stato di diritto. La misura potrebbe anche portare Budapest a perdere il suo diritto di voto in seno all'Ue. La mozione è passata con 37 sì e 19 no. Il prossimo passo sarà la discussione in assemblea plenaria, prevista per settembre.