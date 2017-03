Turismo in orbita intorno alla Luna: il viaggio costerà 75 milioni di dollari

Nel 2018 due fortunati turisti faranno un viaggio in orbita intorno alla Luna che, si dice, costerà circa 75 milioni di dollari a testa . La società SpaceX di Elon Musk, padrone delle auto elettriche Tesla, ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo economico con i due privati che "rappresenta un'opportunità per gli esseri umani di tornare nello spazio profondo per la prima volta in 45 anni".

Quarant'anni fa gli americani spesero 50mila miliardi per fare una passeggiata sul "mare della tranquillità" ma lasciarono per terra di tutto. Questa volta il viaggio durerà una settimana, non ci sarà sbarco e coprirà 643mila chilometri. Decolleranno dalla piattaforma da cui partivano gli Apollo, la 39A di Cape Canaveral e la circumnavigazione della Luna avverrà sulla sonda spaziale Dragon. Ma per ora dei due misteriosi turisti si sa solo che "hanno già pagato una significativa caparra". Solo dopo l’addestramento e il superamento dei test medici sapremo chi sono.



Una decina di anni fa un accordo tra l'agenzia spaziale russa e una società privata americana doveva portare nello spazio per una ventina di giorni due turisti a bordo di una Soyuz per un costo di 100 milioni di euro. Ma poi non se ne fece nulla. Per la SpaceX, dunque, questa impresa è una sorta di prova generale e un trampolino di lancio per portare in futuro gli essere umani su Marte.