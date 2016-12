Turchia,violento incendio in un ospedale di Ankara:pazienti in salvo

Un violento incendio è divampato nella serata di giovedì in un ospedale di Ankara: tutti i malati, un centinaio, e il personale sono stati evacuati e non si ha notizia di feriti. Lo rende noto il ministero della Sanità turco citato dall'agenzia Anadolu. Le fiamme sono scoppiate nei reparti di neurochirurgia e di urologia del Numune Training and Research Hospital. I pazienti sono stati trasferiti in altri reparti o altri ospedali.