Turchia, spari contro il direttore del quotidiano Cumhuriyet: illeso

Il direttore del quotidiano turco d'opposizione Cumhuriyet, Can Dundar , è sfuggito ad un'aggressione armata mentre si trovava davanti al Palazzo di Giustizia di Istanbul dove era in corso il processo a suo carico. L'uomo che ha sparato, urlando "sei un traditore", è stato arrestato. Il giornalista era in attesa della sentenza del processo per lo scoop sul traffico di armi in Siria. Processo che è terminato con la condanna a 5 anni e dieci mesi.

Nell'attacco è rimasto ferito a una gamba, in modo non grave, un reporter di Ntv, Yagiz Senkal, che si trovava nelle vicinanze. "L'attacco era rivolto a me, ma non so chi sia l'assalitore", ha detto Dundar, dopo essersi rifugiato in un tribunale.



Il quotidiano Cumhuriyet, che si oppone al governo islamista del presidente Recep Tayyip Erdogan, è nel mirino di numerose inchieste giudiziarie. Il suo direttore Can Dundar, a processo con il capo del suo ufficio di Ankara Erdem Gul, per aver rivelato segreti di stato, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi di prigione.