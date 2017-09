Turchia, Osservatorio libertà di stampa: 171 giornalisti in carcere

Sono 171 i giornalisti attualmente detenuti in Turchia. E' la stima contenuta in un rapporto del principale partito di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il socialdemocratico Chp. La cifra coincide peraltro con l'ultimo aggiornamento fornito dall'osservatorio per la libertà di stampa P24, che monitora regolarmente gli arresti di giornalisti nel Paese, diventato la più grande prigione per reporter al mondo.