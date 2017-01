Turchia, autobomba a Smirne: 2 morti e una decina di feriti, un killer in fuga

Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 1 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 2 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 3 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 4 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 5 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 6 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 7 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 8 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 9 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 10 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 11 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 12 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 13 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 14 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 15 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 16 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 17 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 18 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 19 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 20 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 21 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 22 di 32 LaPresse LaPresse Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 23 di 32 Twitter Twitter Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 24 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 25 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 26 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 27 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 28 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 29 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 30 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 31 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale 32 di 32 Ansa Ansa Attentato a Smirne: autobomba esplode davanti al tribunale leggi dopo slideshow ingrandisci

Sembra che i terroristi avessero addosso otto bombe a mano. Sul luogo dell'attacco sono arrivate diverse ambulanze e secondo quanto dicono i media locali diversi dipendenti sarebbero ancora all'interno del tribunale.



Erdogan: "La Turchia è sotto attacco" - Durissime le parole del presidente Recep Tayyip Erdogan. "La Turchia - ha detto - è sotto attacco contemporaneo di diversi gruppi terroristici e vogliono metterla in ginocchio. Non c'è nulla che non abbiano ancora provato, ma non ci sono riusciti. Non possono mettere la nostra gente l'una contro l'altra. Non sono riusciti a distruggere la nostra unità e non ci riusciranno".