Tunisia, Al Qaeda invoca la jihad

Al Qaeda per il Maghreb islamico ha diffuso in Rete un nuovo video con un messaggio di Abu Obeida Youssef al-Annabi, "presidente del consiglio dei notabili", che lancia un appello per la jihad in Tunisia. "Il popolo tunisino si è levato contro il regime, ma il regime non è ancora caduto - dice -. E cadrà soltanto attraverso la Jihad. Eccoci ora in Tunisia, combattenti e partigiani, perché torni alla sua gloria passata sotto la bandiera dell'Islam".