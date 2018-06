Trump: "Un bene per tutti che la Russia torni nel G7"

"Riportare la Russia nel G7 è nell'interesse di tutti". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, sottolineando come non abbia senso che Mosca continui a restare fuori dal gruppo delle potenze mondiali. Trump ha lasciato in anticipo il summit in Canada per volare a Singapore per lo storico vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Una missione di pace", l'ha definita il presidente americano.