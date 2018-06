G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro

Il bilaterale Conte-Trump al G7 si è svolto come "fuori programma", considerando il fatto che la delegazione italiana aveva escluso la possibilità di un incontro a due. Dopo la cena collettiva, i due leader si sono incontrati in una camera della tenuta La Malbaie per parlare soprattutto del caso della Russia. Al momento non è stata ipotizzata alcuna data sul viaggio istituzionale di Conte alla Casa Bianca.



Intanto il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere non sarà presente nella chiusura delle seconda giornata di negoziati: il suo obiettivo è infatti quello di partire alla volta di Singapore, dove il 12 giugno incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un.