Trump: "Nessun accordo con i democratici sui Dreamer"

Donald Trump ha smentito con un messaggio su Twitter che sia stato raggiunto un accordo con i democratici per risolvere il nodo dei Dreamer, i giovani immigrati arrivati da bambini negli Stati Uniti con genitori illegali, fino ad ora protetti dal Deferred Action for Childhood Arrivals. Per il presidente americano prima di cercare qualsiasi intesa sul tema serve un accordo per una "massiccia" sicurezza alla frontiera.