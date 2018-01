Trump mantiene programma Dreamers "fino a ulteriore comunicazione"

Chi sono i Dreamers? - Questi giovani devono il loro nome a un programma politico pensato dall'ex presiedente Barack Obama, il "Development, Relief and Education for Alien Minors act". Questo provvedimento prevedeva la residenza legale negli Usa a tutti i minori giunti in America senza documenti o figli di immigrati irregolari. Per essere riconosciuti come dreamers, oltre ad essere immigrati irregolari bisognava avere meno di 31 anni al 15 giugno 2012. Altre condizioni sono l'essere arrivati in territorio americano prima di aver compiuto il 16esimo anno di età e averci vissuto almeno a partire dal giugno 2007. I numeri parlano di circa 800mila persone, tendenzialmente giunti da Messico e Centro America.



La posizione di Trump - Donald Trump durante la campagna elettorale aveva più volte dichiarato di voler smantellare il programma. Lo scorso settembre 2017 ha incaricato il Congresso di trovare entro sei mesi una soluzione alternativa che blocchi lo status di Dreamers. Alla luce della posizione presa dal giudice californiano, l'amministrazione ha affermato che accetterà di nuovo le richieste "fino a ulteriore comunicazione".