Trump in Arabia Saudita balla la tradizionale danza delle spade

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alcuni esponenti del governo che lo accompagnano nella visita in Arabia Saudita hanno partecipato alla danza cerimoniale delle spade: il video ha subito fatto il giro del mondo. Le immagini mostrano il segretario di Stato Rex Tillerson e quello al commercio Wilbur Ross danzare con delle spade appoggiate sulle spalle in mezzo a file di uomini in abito tradizionale saudita, mentre Trump danza sorridente.