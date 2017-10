Trump: "Il killer di Las Vegas era malato. Nuova legge sulle armi? Vedremo"

Stephen Paddock, ha precisato il presidente americano, era "un uomo pazzo. Molti problemi, immagino". Trump ha parlato così rispondendo ai reporter che gli chiedevano se per la strage di Las Vegas si possa parlare di "terrorismo domestico". Quanto all'ipotesi di rivedere le normative sul porto d'armi in Paese, già in precedenza la portavoce della Casa Bianca aveva dichiarato che non è tempo di dibattiti politici sul tema.