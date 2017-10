2 ottobre 2017 01:01 Las Vegas, strage a un concerto country: 59 morti. LʼIsis rivendica, gli Usa smentiscono Un 64enne, Stephen Paddock, ha sparato con una mitragliatrice dalla finestra di un albergo sulla folla

E' di 59 morti e 527 feriti il tragico bilancio della sparatoria più sanguinosa della storia moderna d'America. E' quella che è andata in scena a Las Vegas dove, dalla finestra di una camera d'albergo, il 64enne Stephen Paddock ha scaricato più caricatori di un mitra sulla folla che stava partecipando a un concerto country. Gli Stati Uniti escludono si tratti di un atto di terrorismo mentre l'Isis ha rivendicato l'atto.

Erano passate da poche le 10 di sera e nel Las Vegas Village, sulla iconica 'Strip' di luci e colori, l'euforia era alle stelle per le fasi conclusive del "The Route 91 Harvest Festival". Un cast stellare per la tre giorni di concerti conosciuta anche come "Neon Sleepover", perché i fan - decine di migliaia - per 45 dollari a notte restano a dormire in auto o nel caravan, con una coperta o il sacco a pelo. E chi vuole stare più comodo alloggia nel prospiciente Mandalay Bay Hotel.



E proprio dal 32.mo piano di questo albergo che Paddock (si trovava lì già da diversi giorni) ha improvvisamente cominciato a sparare. Secondo la prima ricostruzione degli esperti, avrebbe esploso oltre dieci colpi al secondo, forse grazie a un "grilletto a manovella" facilmente acquistabile online e che permette di sparare 700 proiettili al minuto. Una pioggia di fuoco che si è abbattuta sulla marea umana sotto di lui. Impossibile fuggire. Chi lo ha fatto ha travolto gli altri o è rimasto a sua volta vittima del panico generale. Nella stanza di Paddock sono stati trovati 19 fucili, due dei quali montati su un treppiede alla finestra. Ma il suo arsenale non si fermava lì. Nella sua automobile, parcheggiata presso il Mandala Bay, è stato trovata una piccola quantità di tannerite, un tipo di esplosivo a medio e alto potenziale formato da una miscela di nitrato e percolato di ammonio. Nella sua casa di Mesquite, in Nevada, oltre a una ventina di fucili sono state trovate "parecchie migliaia di munizioni".

Sul palco si stava esibendo Jason Aldean, una star assoluta della musica country, immortalata dai video mentre si precipita giù in cerca di riparo. Alla fine di tutto, la scena - come raccontano i testimoni e le immagini - è agghiacciante: sangue e corpi ovunque, in mezzo a un mare di bottigliette di plastica e oggetti persi durante la fuga: cappelli, scarpe, smartphone. Scatta anche la caccia ai possibili complici e l'attenzione si rivolge subito verso la convivente di Paddock, Marilou Danley, che però non sarebbe coinvolta: è all'estero e sta cooperando con gli investigatori.



Così si è consumata la strage peggiore della storia moderna degli Usa. Più di Virginia Tech, più di Columbine. E più della carneficina nel night club di Orlando, che finora deteneva il triste primato di 49 morti ammazzati. Così gli Stati Uniti ripiombano nell'incubo senza fine delle stragi di massa, quelle che nell'era Trump sembravano dimenticate.

Nessun accenno a una possibile matrice legata al terrorismo islamico. Eppure secondo Site, il sito che monitora la propaganda online dei gruppi radicalizzati, l'Isis ha rivendicato il massacro. Ma l'Fbi smentisce: finora non è emerso nessun legame con il terrorismo e con organizzazioni terroristiche internazionali. Si tratterebbe dunque di un lupo solitario, il cui movente resta ancora tutto da decifrare. Anche perchè poco ancora si sa sul passato dell'uomo, una persona dalla vita apparentemente tranquilla. Una cosa invece è certa: nella capitale mondiale del divertimento e del gioco d'azzardo nulla sarà più come prima. Nonostante le smentite l'Isis ha diffuso un secondo comunicato dando il nome di battaglia dell'uomo, che sarebbe stato Abu Abd al-Bar al-Ameriki.