Trump: "Ho fiducia nei miei 007 ma non concentriamoci sul passato"

Nel suo primo tweet dopo il summit con Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di avere fiducia nella intelligence americana ma che non bisogna focalizzarsi su ciò che è stato. "Riconosco tuttavia che per costruire un futuro più luminoso non ci si può focalizzare esclusivamente sul passato: come le due maggiori potenze nucleari al mondo, dobbiamo andare d'accordo!", ha scritto Trump.