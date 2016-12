Trump critica Papa: "Politicizzato"

Nel mirino di Donald Trump è finito persino papa Francesco. Il candidato alle primarie repubblicane, alla vigilia della visita del Pontefice in Messico, ha affermato in un'intervista a Fox Business che Bergoglio a suo parere è "molto politicizzato". "Penso che non capisca i problemi del nostro Paese in materia di immigrazione. Non credo che abbia chiaro il pericolo del confine che attualmente lasciamo aperto con il Messico", ha aggiunto.