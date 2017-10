Trump: accordo nucleare con l'Iran è il peggiore mai visto

"L'accordo sul nucleare con l'Iran è frutto di un incompetenza mai vista, è l'accordo peggiore mai visto". Lo afferma Donald Trump in una intervista a Fox News. "Gli abbiamo dato 150 miliardi di dollari e noi non abbiamo ottenuto niente, mentre loro hanno avuto la strada spianata per costruire armi nucleari molto velocemente", ha aggiunto il tycoon.