Travel ban, il dipartimento di Stato Usa ripristina i 60mila visti revocati

Il dipartimento di Stato ha ripristinato i circa 60mila visti per gli Stati Uniti che erano stati revocati a causa del decreto del presidente Donald Trump che vietava l'ingresso negli Usa ai cittadini provenienti da sette Paesi musulmani, il cosiddetto travel ban. "Abbiamo fermato la temporanea revoca dei visti", afferma la diplomazia Usa, dopo la decisione del giudice federale di Seattle di bloccare il decreto fortemente voluto da Trump.

Anche il dipartimento per la Sicurezza Interna, alla luce della decisione del giudice di Seattle, non imporrà più alle compagnie aeree lo stop per passeggeri dotati di visto interessati dal bando.