Tragedia in Spagna, 24enne italiano muore cadendo da un balcone a Ibiza: si attendono i risultati dell'autopsia

La polizia spagnola sta indagando sulla morte di un italiano di 24 anni, caduto dal balcone di un palazzo a Ibiza , in Calle Aragòn de Villa. In casa c'era stato un festino a base di alcol e droga. Numerose le lamentele dei vicini per i forti rumori che provenivano dall'abitazione. Da chiarire se il decesso sia stato causato da una caduta accidentale oppure dalla volontà del giovane di togliersi la vita.

Secondo fonti investigative, la prima denuncia è arrivata alla polizia intorno alle 5 del mattino. La polizia è quindi intervenuta per far abbassare la musica. Quattro ore più tardi, verso le 9, un'altra pattuglia è intervenuta nell'appartamento a causa di un litigio tra due degli occupanti. Infine, l'ultima chiamata a mezzogiorno per segnalare la morte del ragazzo il cui cadavere è stato trovato nel cortile.



La morte risale a giovedì, ma la notizia sarebbe stata notizia resa nota solo oggi. Sul corpo del giovane non sono stati rilevati segni di violenza. In attesa dei risultati dell'autopsia, la polizia ipotizza si tratti di un incidente o un suicidio.