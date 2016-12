Tom & Jerry finisce sotto accusa in Egitto: "Diffonde violenza ed estremismo"

Nel suo intervento durante una conferenza all'università de Il Cairo, Sadek ha incolpato "Tom & Jerry" di "raffigurare la violenza in modo simpatico" e di mandare il messaggio che " si può tranquillamente colpire le persone e farle saltare in aria con l'esplosivo".



Secondo il sito "Egyptianstreets", il funzionario egiziano se la sarebbe presa anche con i videogiochi, accusandoli di rendere i ragazzi felici di commettere violenze. "E' diventato normale che un giovane trascorra ore davanti ai videogiochi, uccidendo e spargendo sangue, ed è contento". E dopo le controverse dichiarazioni la testata "Youm7" ha pubblicato un articolo dal titolo "Le cinque accuse a Tom & Jerry in Egitto", in cui afferma che il cartone insegna ai bambini abitudini malsane quali bere alcol, fumare e rubare.



L'Egitto non è nuovo a forme di censura su prodotti di intrattenimento. Gia con "The Wolf of Wall Street" si è assistito a una riduzione di 45 minuti della pellicola causa rimozione di scene che mostravano sesso e uso di droga.