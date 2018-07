Thailandia, finito l'incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore

10 luglio 2018 18:02 Thailandia, finito lʼincubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Lʼultimo ad essere soccorso e ad uscire è stato il coach. Il gruppo era rimasto intrappolato 17 giorni fa

E' finito l'incubo per i 12 baby calciatori e il loro coach, rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang, in Thailandia. Dopo 17 lunghi giorni tutto il gruppo è stato portato in salvo. Le operazioni di recupero sono state divise in tre tranche: i primi quattro ragazzi sono fatti uscire domenica, mentre l'ultimo a lasciare la grotta, martedì, è stato l'allenatore.

"Tutti i 12" Cinghiali (così si chiama la loro squadra) "e l'allenatore sono stati estratti dalla grotta", è stato annunciato sulla pagina Facebook degli "Hooyah", i Navy Seals thailandesi.



Secondo un responsabile del ministero della Sanità, "i ragazzi sono tutti in buona salute" e "stanno bene a livello psicologico". Mano a mano che venivano soccorsi, sono stati sottoposti ad esami radiologici e test del sangue: a due sono stati riscontrati sintomi di polmonite, ma dopo la somministrazione di antibiotici sono "in condizioni normali", ha riferito sempre il funzionario ministeriale.



Le operazioni di recupero - Ciascuno dei ragazzi è stato portato fuori da due sommozzatori, seguendo un percorso molto difficile, con lunghi tratti sommersi. Complessivamente, svariati chilometri in cui si alternano pozze inondate e passaggi molto angusti, un tracciato da cinque ore anche per gli esperti di immersioni. Per garantire la massima sicurezza, non è stato possibile effettuare più di quattro viaggi di recupero al giorno (in modo da permettere il ripristino delle attrezzature e la ricarica delle bombole di ossigeno per il viaggio di andata e ritorno dei sub), così le operazioni di soccorso sono state divise in tre tranche: la prima portata a termine domenica, l'ultima martedì.