Thailandia, aperto un varco per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta

Proseguono incessantemente le operazioni di salvataggio dei giovani intrappolati.

Il problema principale è che le mappe della grotta, lunga 10 chilometri e non piana, sono incomplete e i punti in cui i ragazzi potrebbero aver trovato rifugio sono molto distanti tra loro anche a causa di una biforcazione non lontana dall'entrata.

La scorsa notte i soccorritori sono riusciti a praticare un foro nella roccia per far defluire almeno in parte l'acqua che rallenta le ricerche. Acqua che, però, continua ad accumularsi per via delle piogge incessanti e che ha convinto i soccorritori a cercare una entrata alternativa a quella principale. Attraverso il varco aperto in queste ore alcuni scalatori della polizia locale sono riusciti ad introdurre nella grotta del cibo ma non è ancora chiaro se abbiano trovato un passaggio per inoltrarsi più in profondità.