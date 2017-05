Texas, troppo bianca per essere Miss Black: in Rete esplode la protesta

Non appena la foto della nuova miss è stata pubblicata, il Web è stato inondato dalle proteste. In tanti l'hanno addirittura accusata di utilizzare le sue origini afro-americane solo per convenienza. La giovane è figlia di padre nero e di madre bianca. Insomma, è "afro" solo a metà, hanno detto in tanti. E non si merita il titolo di reginetta nera in un concorso che ha invece l'obiettivo di premiare la bellezza di colore.



La giovane miss è rimasta molto amareggiata dai pessimi giudizi suscitati dall'evento. "Mi sono sempre impegnata a eliminare gli stereotipi sull'identità razziale - ha detto -. Non pensavo che anche dopo aver vinto il titolo avrei dovuto continuare a spiegare e 'giustificare' le mie origini". E ha concluso: "Staremmo tutti meglio se cercassimo di stare bene insieme e di crescere uniti, invece che odiarci".