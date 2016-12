18 maggio 2015 Texas, sparatoria tra bande di motociclisti in un centro commerciale: 9 morti a Waco Lo scontro è iniziato all'interno di un ristorante per poi proseguire all'esterno. Altre 18 persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Almeno nove persone sono rimaste uccise in una sparatoria tra bande rivali di motociclisti a Waco, in Texas. L'episodio è avvenuto in un ristorante. Le Tv locali parlano di diversi feriti sul posto, un parcheggio dove si trovano due ristoranti, il Twin Peaks Restaurant e il Don Carlos. Le vittime sarebbero tutti motociclisti. Circa due settimane fa - affermano gli investigatori - nello stesso posto c'erano state alcune schermaglie.

La polizia ha fatto appello alla cittadinanza di allontanarsi dalla zona e di evitare l'area del Central Texas Marketplace, un grande shopping center molto frequentato della zona e dove si trova i due ristoranti davanti ai quali è avvenuta la sparatoria.



Diversi i feriti, almeno 18. In serata, l'allerta non era stata ancora revocata in quanto la polizia temeva ancora azioni di ripicca tra "biker". Tutto è partito da un diverbio nato a tavola che si è trasformato in tragedia. Al Twin Peaks si era ritrovati decine di motociclisti, un raduno come tanti altri, molto comuni in America. E a un certo punto deve essere volata qualche parola di troppo. Lo scontro è iniziato all'interno del locale. Poi nel parcheggio antistante, all'interno del Central Texas Commercial Center, uno dei mall più grandi della zona, si è scatenato l'inferno.



Membri di gang rivali, almeno due bande se non tre, si sono affrontati con coltelli, catene, lottando corpo a corpo. A un certo punto sono spuntate le pistole ed è stato ingaggiato un conflitto a fuoco. Ben presto a terra si sono ritrovate decine di persone. L'intervento della polizia ha riportato a fatica la calma. Alla fine il bilancio è pesantissimo: 8 motociclisti morti sul posto e uno dopo il ricovero in ospedale. Non è chiaro se tra i tanti feriti vi siano anche passanti, normali cittadini che trascorrevano la giornata di riposo all'interno dell'area del centro commerciale piena di negozi, ristoranti e attivita' ricreative. Nessun poliziotto, invece, sarebbe rimasto ferito.