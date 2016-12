Inseparabili, da dieci anni. Clay Luthy, 35enne di Abilene, Texas, è un giovane padre di famiglia invalido di guerra che non può fare a meno di Charlotte, un golden retriver che lo aiuta nei movimenti. Dopo tante porte chiuse in faccia, l'uomo ha trovato finalmente lavoro in un'azienda che, avendo compreso la necessità di avere l'animale al suo fianco, ha deciso di assumere entrambi.

Clay, sposato e con due figli, è un veterano che era stato arruolato nell'aeronautica statunitense ma, dopo un incidente a bordo di un C-130 della Air Force, aveva rischiato di perdere entrambe le gambe. Dopo cinque operazioni alle ginocchia, il 35enne riesce a camminare ma non può piegare la gamba sinistra. E' da allora che, per poter muoversi più agevolmente, ha bisogno della presenza di Charlotte.



Finora, però, nessuno ha accettato questa condizione necessaria, motivo per cui l'uomo si è ritrovato senza lavoro. Fino a quando non ha bussato alla porta di un negozio della catena di ferramenta Lowe's, che lo ha assunto. Clay si è presentato al colloquio accompagnato da Charlotte e, come sempre, ha fatto presente le sue difficoltà. Questa volta la sua storia ha colpito il responsabile delle risorse umane, che ha deciso allora di fare entrare in squadra entrambi.



Charlotte, a cui è stata data una pettorina su misura identica a quella del suo padrone e degli altri dipendenti, è diventata subito la beniamina dei clienti e la mascotte del negozio. Un'acquirente, rimasta affascinata dalla vicenda, ha anche immortalato i due all'opera e ha postato la foto su Facebook. Il post ha ottenuto migliaia di visualizzazioni suscitando l'ammirazione di molti utenti, che hanno ringraziato personalmente l'azienda per aver aiutato Clay e la sua famiglia.