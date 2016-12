Telefonata tra Obama e Cameron

Barack Obama e David Cameron hanno "riaffermato l'impegno deciso a lavorare con i partner in Europa, in Medio Oriente e nel mondo per confrontare il terrorismo". Lo afferma la Casa Bianca riferendo del colloquio telefonico fra i due leader nel quale è stata anche affrontata la situazione greca. I due leader hanno discusso "l'importanza" di offrire sostegno a riforme che mettano la Grecia sulla strada della sostenibilità del debito e della crescita.