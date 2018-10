Tela di Banksy si "autodistrugge" dopo esser stata venduta per un milione di sterline

L'opera, stimata inizialmente tra le 200mila e le 300mila sterline, è uno dei soggetti più celebri di Banksy. Vernice spray e acrilico su tela, raffigura una ragazza che cerca di raggiungere un palloncino rosso a forma di cuore. La casa d'aste ha dichiarato che il dipinto firmato con tanto di dedica, era stato acquistato direttamente dall'artista nel 2006.



Pochi secondi dopo che il banditore di Sotheby's ha battuto il martello, una specie di tritadocumenti nascosto nella cornice ha distrutto gran parte della tela trasformandola in tante striscioline.

Alcuni dettagli della vicenda rimangono poco chiari, a partire dall'identità del compratore che si era appena aggiudicato l'opera per telefono durante la Contempory Art Evening Sale per il prezzo record di 1.042.000 sterline, pari a 1.180.000 euro. Secondo alcuni testimoni, un uomo vestito di nero con cappello e occhiali da sole è stato avvistato mentre si allontanava dalla casa d'aste poco dopo l'accaduto. Si pensa possa essere lo stesso Banksy la cui identià rimane tutt'ora avvolta nel mistero. "Siamo stati Banksyzzati" ha dichiarato Alex Branczik, il direttore di Sotheby's - "siamo impegnati a capire come procedere".



Solitamente quando un'opera viene danneggiata mentre è in custodia di una casa d'aste, l'acquirente può ritirare l'offerta ma sembra che in questo caso Ragazza con palloncino, o quello che ne resta, abbia acquistato ancora più valore.