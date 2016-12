17 aprile 2015 Svizzera, Francois Hollande beffato: nel selfie spunta il dito medio Il presidente francese non si accorge di nulla durante le foto di rito con un gruppo di giovani Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - Selfie con dito medio a Francois Hollande. In visita mercoledì in Svizzera, il presidente francese si è prestato come di consueto al rito dell'autoscatto con un gruppo di giovani. In particolare, uno dei due ragazzi con cui posava, ha beffato il presidente, inscenando il gesto provocatorio proprio durante lo scatto che ora impazza sul web. Il quotidiano svizzero Le Matin, che ha rivelato la notizia, ha anche lanciato su internet un avviso di ricerca per ritrovare il furbacchione.

Proprio giovedì, gli organizzatori del Festival di Cannes, hanno chiesto di a moderare l'uso dei selfie sul red carpet. Una pratica che ritengono "ridicola e grottesca".