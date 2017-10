Svezia, tenta di imbarcarsi su un volo con dell'esplosivo: arrestato

Un uomo di circa 20 anni è stato arrestato in Svezia mentre provava a imbarcarsi dall'aeroporto Landvetter di Göteborg su un volo diretto verso un altro Stato Ue: ai controlli di sicurezza sono emersi segnali di un materiale esplosivo nel bagaglio. Il giornale locale Goteborgs-Posten, citando una fonte anonima, riferisce che l'uomo è tedesco e il suo bagaglio conteneva TATP, l'espolosivo usato in diversi attentati in Europa.