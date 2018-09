Sud Sudan, presidente e leader ribelle firmano nuova intesa di pace

Il presidente sud sudanese Salva Kiir e il leader dei ribelli Riek Machar hanno firmato mercoledì un accordo di pace per porre fine alla guerra civile che dura da cinque anni."Oggi speriamo di aprire un nuovo capitolo e una nuova opportunità per costruire una pace duratura e portare la stabilità nella Repubblica del Sud Sudan", ha detto Festus Mogae, ex presidente del Botswana alla testa del Jmec, l'organismo per il controllo del cessate il fuoco.