Striscia di Gaza, palestinese si dà fuoco per protesta

Un giovane palestinese di Gaza, area soggetta al blocco imposto da Israele che vieta tutte le esportazioni, si è dato fuoco di fronte ai passanti in un gesto ritenuto di protesta per le sue condizioni economiche. Lo riferiscono fonti locali secondo cui il 22enne, Fathi Walid Khareb, padre di due figli, è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. In un video diffuso in rete, si vedono le fiamme e i passanti accorrere per aiutare l'uomo.