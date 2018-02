Strage Florida, media Usa: "Trump pensa di vietare le armi agli Under 21"

Sembra che, dopo la strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa avrebbe detto ai suoi consiglieri di ritenere che i ragazzi che vanno a scuola non dovrebbero avere la possibilità di acquistare armi. L'ipotesi allo studio sarebbe dunque quella di un'età minima di almeno 21 anni per procurarsi un fucile.