Stati Uniti, un giudice stabilisce ripristino del programma Dreamer

Un giudice federale negli Stati Uniti ha stabilito di fatto il ripristino del Daca, il programma per la regolarizzazione di immigrati irregolari giunti nel Paese illegalmente da minorenni che il presidente Donald Trump ha dato indicazione di interrompere e sostituire, disponendo che il dipartimento per la Sicurezza interna accetti e consideri nuove richieste ed estensioni riguardanti i cosiddetti Dreamer. Lo scrive il New York Times.